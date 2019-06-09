【G20財長會】倡優質基建債務可持續　與會國同意新設原則

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二十國集團（G20）財長和央行行長周六至周日（8日至9日）在日本福岡市召開會議，他們在周日同意採用新的原則，以確保放貸支持別國基建的國家，是以一個可持續的方式進行財務支援。

此舉被視為針對包括中國在內的國家。輿論中有聲音認為，中國支持一些國家的基建，最終導致它們債台高築。

他們認為這項名為《二十國集團優質基建投資原則》（G20 Principles for Quality Infrastructure Investment）的原則，是他們「共同策略方向以及厚望」。

與會者在聯合公報中提倡，要確保國家基礎建設項目的透明度與責任，以及可持續的融資。公報中寫道：「我們強調將基建正面影響擴至最大、以達致可持續增長與發展，以及保存公共財政的可持續性。」

日本作為今次G20的主席國，針對愈多發展中國家因為建築道路、鐵路及港口設施而導致背負沉重債務的問題，致力就此推進讓與會國找到共識。當中一些國家的基建項目是中國一帶一路倡議的一部分，有批評意見認為，那些成本高的項目讓發展中國家落入債務陷阱。不過中國否認這種指控。國家主席習近平4月稱那些項目一定是環保以及可持續的。

路透社引述有參加談判的日本官員稱，中國起初對此謹慎，其後已愈來愈接受這個意念。

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（路透社）

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