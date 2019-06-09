【G20財長會】易綱與姆努欽會面　就全球經濟形勢交換意見

中國人民銀行網站發布消息，中國人民銀行行長易綱周日（9日）會見美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）。兩人都有出席在日本福岡舉行的二十國集團財長和央行行長會議。他們在會議舉行期間間隙進行場邊會晤，雙方就全球經濟金融形勢、二十國集團事務以及其他雙方共同關心的議題交換意見。

中國人民銀行網站發布人行行長易綱與美國財長姆努欽會面的消息。（中國人民銀行網站截圖）

美國財長姆努欽周日（9日）在Twitter推文表示，已與易綱在會議舉行期間進行場面會晤，就貿易議題進行坦誠的討論，又指這是具建設性的會晤。

美國財政部發言人上周二（4日）宣布，姆努欽將與易綱在本周末於日本召開的G20財長與央行行長會議上舉行會面，這是中美談判團隊成員自兩國貿易談判停滯近1個月以來首次面對面會談。

姆努欽會面前的發言，意圖淡化外界預期。他稱不會有重大公報，而「主要進展」會發生在6月底的二十國集團峰會（G20 Summit）。

他表示，6月底舉行的中美元首會晤是貿易戰下一場重要的會議，並將其比喻成2018年12月在阿根廷舉行的「習特會」，指當時的會談為試圖化解中美貿易爭端的5個月協商期奠定基礎。被問及6月底的「習特會」會否出現與阿根廷會談類似結果時，姆努欽表示：「那是總統的決定。」

他周六發布簡報，指出「如果他們（指北京）想重返談判桌以及達成協議，我們會談判，否則我們會繼我們的計劃，實在更多關稅。」

（中國人民銀行網站）