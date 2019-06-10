伊朗展示新型地對空導彈防禦系統

伊朗周日（9日）展示「自家製」的新型地對空導彈防禦系統，能夠同時追蹤六個目標並用導彈擊落。國防部長哈塔米（Amir Hatami）指，德黑蘭將提高軍事能力保護國家安全和利益。

新型地對空導彈防禦系統霍爾達德15（Khordad 15），能夠同時追蹤六個目標，包括戰鬥機、轟炸機和無人機，並用導彈擊落。系統所用的導彈類似美製的鷹式導彈（HAWK），美國曾在1980年代「伊朗門」事件（Iran-Contra）向伊朗出售導彈。

國防部長哈塔米指，德黑蘭將提高軍事能力保護國家安全和利益，並不會就此徵詢任何人的同意。

德國外長馬斯（Heiko Maas）訪問伊朗前夕，外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）指，歐洲有「責任」確保與伊朗的經濟關係回復正常。他批評歐洲和西方政策只會對地區帶來破壞，警告歐洲不能就核協議以外的議題批評伊朗。

日本首相安倍晉三周三（12日）訪問伊朗，將與總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面。日本共同社引述消息人士報道，伊朗打算把停止美國政府的原油禁運制裁定位為「伊朗最重要的要求」，對日本說明「這將是邁向與美國對話的第一步」，並委託安倍向美國總統特朗普傳遞信息。

（美聯社／電訊報）