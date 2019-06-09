伊朗：美國極限施壓政策注定會失敗

伊朗外交部上周六（8日）發聲明譴責美國對伊朗實施新的制裁，認為其極限施壓政策注定會失敗。

伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）在聲明中表示，美國上周五（7日）宣布，對伊朗波斯灣石化工業公司（Persian Gulf Petrochemical Industries Company，PGPIC）實施制裁違反國際法，是一種「經濟恐怖主義」行為。這一制裁是美國一貫敵視伊朗政策的一部分，證明美國此前呼籲與伊朗進行所謂對話只是說辭，毫無誠意。

他在聲明稱，美國的極限施壓政策注定會失敗，此前多位美國總統任內的做法已證明這一點。國際社會有責任回應美國的單邊措施和霸凌政策。

Treasury sanctions Iran’s largest petrochemical holding group and vast network of subsidiaries and sales agents https://t.co/WM5rzENhFC — Treasury Department (@USTreasury) June 7, 2019

美國財政部上周五在一份聲明中稱，波斯灣石化工業公司為伊朗伊斯蘭革命衛隊所屬企業提供資金支持，因此美國對該公司及其39間子公司和境外銷售網絡實施制裁。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周日（2日）在瑞士接受訪問時表示，美國願意和伊朗進行「不預設條件」的會談，但美國對伊朗保持壓力的措施不會放鬆。穆薩維則回應，美方是在玩弄「文字遊戲」，不值得伊朗為此採取行動。

美國2018年5月8日宣布單方面退出伊朗核協議，隨後重啟一系列對伊朗制裁措施。美國近期不斷對伊朗施加新的壓力，包括將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織，不再延長對部分國家和地區進口伊朗石油的制裁豁免，制裁伊朗礦產行業並向中東地區增兵等。

（綜合報道）