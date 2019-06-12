【阿桑奇被捕】艾未未與阿桑奇生父一同探監　美國正式提引渡申請

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）正在倫敦貝爾馬什監獄（HM Prison Belmarsh）服刑，中國藝術家艾未未周二（11日）與阿桑奇生父希普頓（John Shipton）到監獄探望。 另外英國《獨立報》同日引述一名美國官員報道，華府已經正式向英國提出引渡阿桑奇的申請。

今日俄羅斯（RT）旗下全球影片新聞社（Ruptly）上周六（8日）公布阿桑奇服刑的首段影片，可見阿桑奇明顯消瘦。

希普頓在探望兒子後表示，在這個情況下能夠與對方見面當然感動，又指他瘦了10公斤，但相信兒子會平安。對於阿桑奇的引渡聆訊，希普頓認為可能在兩個月後才正式展開，不過指兒子需要取得更多方法為自己辯護。

阿桑奇2010年涉嫌性犯罪檢被瑞典檢控，自2012年起躲藏在厄瓜多爾駐英國大使館，並於2019年4月11日被英國警方拘捕。警方當時極速把阿桑奇帶到法院提堂，法庭裁定他多年前違反保釋令，他面臨最高1年監禁的刑期。瑞典檢察當局5月12日決定，重啟對阿桑奇涉嫌強姦的調查。

在英國倫敦周日（9日）有逾4000人在中國駐英國大使館外集會，反對本港逃犯條例修訂，當日艾未未亦有到場聲援，但未有高調發言。

（綜合報道）