【逃犯條例】全球多地再發起反修例集會　悉尼紐約台北有聲援活動

香港周三（12日）有大批民眾在金鐘聚集抗議政府修訂《逃犯條例》，在全球多個城市如悉尼、台北、紐約等，周二至周三期間也再度有人發起反對修例的集會，以示支持香港的示威者。 Facebook專頁「全球集氣反送中」統計，全球有14個城市的民眾舉行聲援活動。

逃犯條例：在紐約中央公園舉行的反修例集會。（Facebook：Support Hong Kong Central Park BYOF Picnic 全球集氣 反送中 中央公園野餐）

在美國紐約，民眾發起周二（11日）在中央公園「野餐」，以示與香港的示威者心連心。位於加州的聖地牙哥，當地同樣有集會活動。

在澳洲悉尼，民眾透過Facebook發起「悉尼香港人反送中集會」，號召公眾周三晚上在新南威爾斯州立圖書館外穿白衣遊行，表示要為在香港抗爭的示威者打氣。

在台灣，周三（12日）早上有一班香港青年與台灣青年到台北的香港經濟貿易文化辦事處前集會及召開記者會，部分人手持「守護香港反送中」標語。目前身在台灣的銅鑼灣書店前店長林榮基也有現身，他指修例對香港有很大影響，包括侵害人權、打擊外資等。

逃犯條例：在美國加州聖地牙哥的反修例集會。（Facebook：聖地牙哥 集氣 反送中 Let's Hit the Beach! No Extradition To China- Picnic）

至於在英國倫敦，也有民眾在社交網站發起到國會廣場通宵靜坐，抗議香港政府修例《逃犯條例》。

在幾天前的6月9日，全球多個城市已有港人及華人舉行類似行動，包括紐約、倫敦、東京、悉尼、墨爾本、柏林等多個城市都出現請願行動。

（綜合報道）