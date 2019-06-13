【逃犯條例．新聞教室】什麼是美國《香港人權與民主法案》？

香港反修訂《逃犯條例》示威引發國際關注，美國國會及行政當局中國國委員會（CECC）主席麥戈文（Jim McGovern）周三（12日）表示，將聯同其餘數名國會議員於本周提出《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。 《香港人權與民主法案》究竟是什麼？美國國會此舉目的是什麼？下文將為讀者介紹這條法案。

《香港人權與民主法案》是早於2014年香港「雨傘運動」後期，由美國民主及共和兩黨議員提出，目的是要求美國政府更新1992年訂立的《香港政策法》（Hong Kong Policy Act），以及監察香港地區的人權和政制發展。

在2015年香港「銅鑼灣書店」前店長林榮基失蹤，以及2016年香港部分立法會議員遭DQ等事件後，美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和科頓（Tom Cotton）曾再度提出訂立該法案，要求北京政府貫徹「一國兩制」賦予香港的高度自治。

逃反條例：6月12日參與反修訂《逃反條例》的示威人士滿佈整條夏愨道天橋。（路透社）

法案：被「點名」人士或受制裁

根據這條2017年提出的法案，美國國務院需每年向眾議院保證香港擁有充足的自治，以證明美國與香港之間的任何新法律、協議、條約或安排，跟給予中國的待遇有所區別。

法案提到，假如香港有記者或某書店職員被監控、綁架、拘留或強迫認罪，以及其他壓制基本自由的行動，美國總統可以「點名」有關負責人。被點名的個別人士將被禁止進入美國，以及被撤銷相關護照和其他入境文件；美國總統亦可以凍結他們在美的資產。

中方：對中國內政充滿偏見

中國外交部當年對《香港人權與民主法案》強烈譴責，稱CECC「歪曲事實、對中國內政充滿偏見」，要求當局「停止破壞中美關係的錯誤言行」。

逃犯條例：特首林鄴月娥周一（10日）會見記者。（路透社）

法案提到港府官員或會受到制裁，不過有關通過和具體執行的細節，仍然有待討論。英國廣播公司（BBC）曾引述倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院長曾銳生指出，該法案是由議員提出，而非特朗普政府推動，加上特朗普主要關注經濟和貿易議題，對人權不太重視，認為議案獲通過的機會沒有特別增加。

他還提到，法案所指制裁中港官員的提議比較籠統，具體如何定義「壓制基本自由」的行為，裁定什麼人應該受制裁，仍有待行政部門執行。再者，制裁需要經特朗普「點名」決定，因此法案對有關官員造成的影響仍是未知之數。

逃犯條例：手持盾牌的警員揮動警棍。（路透社）

（綜合報道）