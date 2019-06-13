【逃犯條例】駐英大使：中英聯合聲明已完成使命　修例非中共指示

中國駐英大使劉曉明接受英國廣播公司（BBC）專訪時稱，包括BBC在內的一些媒體曲解事實並誇大數據。中共從未指示香港修例，更沒有理由要求港府放棄。 他又指，在香港回歸後，《中英聯合聲明》就完成了它的使命。

英國廣播公司（BBC）周四（13日）報道，中國駐英大使劉曉明接受BBC「新聞之夜」（Newsnight）節目主持人厄本（Mark Urban）專訪。劉曉明溫和而堅定地回答了所有關於香港修例、新疆再教育營及華為等敏感問題。

駐英大使：中英聯合聲明已完成使命

劉曉明稱，中國在香港實行「一國兩制」，不僅是對英國的承諾，也是對世界及全體中國人民的承諾，他指在香港回歸後，《中英聯合聲明》就完成了它的使命，而「一國兩制」在香港的實踐非常成功。他之後再重申「它（中英聯合聲明）是一個歷史文件，已經完成了其使命。」

談及香港修例時，劉曉明駁斥道，整件事被歪曲了，香港修訂條例是為了完善法律，堵塞現行法律體系的漏洞。

駐英大使：中央從未指示香港修例

他認為，包括BBC在內的一些媒體把事件曲解成香港政府修例是受中央政府指使的。事實上，中央從未指示香港修例，修例是由香港政府因應台灣殺人案發起。他更反問指，「我們為什麼要要求香港政府放棄修例呢？」

當回答主持人有關「甚至有立法會成員說警察把市民打得要離開香港」的提問時，劉曉明稱事件一開始時是和平遊行，但後來變得很惡劣，警察也要自衛及維持秩序，不應受到指責。他認為，香港內部和外部有一些勢力從中挑起事端。

質疑媒體誇大參與遊行人數

他還指，媒體誇大參與遊行人數，並非外界所指的100萬，而是警方估算的約20萬，外界亦對支持修例的民眾達80萬之多視而不見，並認為BBC未有報道那些支持修例的沉默大多數。

這是民眾抗議修例示威演變成暴力衝突後，中國官方的又一明確表態。內地傳媒包括中央級的中央人民廣播電台、環球時報，以及地方媒體，都轉載劉曉明的專訪，做法並不常見。

此前，外交部發言人耿爽周三（12日）在例行記者會上，曾五次回答有關修例的提問。當被問及「有關修例是中央政府要求的嗎？還是香港特區政府自主作出的決定？」時，他曾表示，香港特區政府已就修例多次對外介紹有關情況和考慮，建議大家去關注一下。

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（英國廣播公司）