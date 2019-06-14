蓬佩奧：伊朗與阿曼灣油輪遇襲有關

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（13日）表示，根據情報等資料分析，認為兩艘運油輪在阿曼灣（Gulf of Oman）航行時遇襲的事件與伊朗有關。

蓬佩奧周四舉行記者會，解釋德黑蘭如何涉及運油輪遇襲的理據時，他指由情報分析、使用的武器和執行任務的專業水準、與最近有船隻受到伊朗類似攻擊，以及事發海域並沒有代理組織擁有發動如此獨特攻擊的資源和水準，因此認為事件是伊朗所為。

他提到，有關襲擊對國際和平及安全帶來威脅，公然打擊航行自由，以及伊朗無理地將緊張局勢升溫，因此強調美國會捍衛自身的利益和守護當地美軍，並與一眾夥伴和盟友確保全球經濟和區內穩定，因此呼籲所有國家一同抵抗伊朗的挑釁行為。

美國盟友沙特阿拉伯能源部長法利赫（Khalid al-Falih）同日亦譴責襲擊，並表示沙特政府會採取一切措施保護當地港口和水域，同時決心維持全球石油市場有穩定供應。

伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）同日較早時稱，其中一艘運油輪屬日本公司所有，事件發生時正值日本首相安倍晉三與伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）會面，他指事件不足以「可疑」形容，並強調德黑蘭提出的區內對話勢在必行。

（路透社）