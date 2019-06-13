【新聞背後】中東運油動脈接連有油輪遇襲　緊張局勢再升級

兩艘運油輪周四（13日）在伊朗外海的阿曼灣遇襲，消息傳出後，刺激國際油價飆升。事實上，事發地點正是位於「石油動脈」霍爾木茲海峽附近，該海域上月已曾發生阿聯酋與沙特運油輪受襲事件，美方質疑是伊朗所為。這次再有油輪事件發生，勢讓中東的緊張局勢繼續升級。

在周四（13日）的事件中，兩艘運油輪「Front Altair」與「Kokuka Courageous」在伊朗外海的阿曼灣遇襲，疑似被魚雷擊中，多名船員逃生，美國海軍第五艦隊已派出艦隻前往救援。

這次事件發生的時間點，正在日本首相安倍晉三出訪伊朗之際，安倍本來以和事佬身份，希望緩解美國與伊朗的緊張關係，但如今外界反而更擔心局勢再升級。

這次事件發生的地點，就在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近。該海峽是戰略重地，全球有20%的石油出口都會經過霍爾木茲海峽，這些石油大多從沙特阿拉伯、伊朗、阿聯酋、科威特、伊拉克等產油國，出口到亞太、歐洲、北美等地。故此霍爾木茲海峽被譽為「最重要的石油動脈」，但伊朗與西方關係不佳時，也不時以封鎖此通道作為籌碼。

霍爾木茲海峽位於伊朗與阿曼穆桑代姆省之間，即地圖內的紅圈位置。（美國能源信息局網站）

更甚的是，在這條運油的重要動脈中，5月才剛發生運油船受襲事件，有4艘運油船在駛至阿曼灣、即富查伊拉港以東水域時受襲，該處距離霍爾木茲海峽140公里。事件中無人受傷，但美國隨即質疑與伊朗有關，伊朗則一直否認，變成「羅生門」。

在最新事件發生後，最直接影響是推升油價，周四國際油價已一度飆升約4%。但美聯社指出，未來美國與伊朗政府的反應也是關鍵。美國近來一再在該區加強兵力，包括美國海軍第五艦隊之前已是駐紮在中東巴林。在事件後，美方指未能太快找出責任誰屬，但也指不會排除與伊朗有關。

（綜合報道）