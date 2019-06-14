【逃犯條例】《經濟學人》封面談香港法治　促英國表明反修例

香港特區政府修訂《逃犯條例》引起國際關注。英國周報《經濟學人》（The Economist）周六（15日）出版的最新一期的封面故事以香港法治為主題，指香港爆發的大型示威震撼港府以至北京政府，並認為英國有責任明確表達反對修例。

英國周報《經濟學人》（The Economist）周六（15日）出版的最新一期的封面故事以香港法治為主題，指香港爆發大型示威震撼港府以至北京政府。（經濟學人）

《經濟學人》指出，修例後，香港任何人都有機會引渡至中國內地。作為一黨專政國家吉和自由全球商業之間的脆弱橋樑，修例對香港是災難。很多公司選擇落戶香港是因為與中國龐大市場有緊密聯繫，但同時持守西方國家透明的法規。對很多全球企業而言，香港除了是通往中國市場的道路，也是亞洲大陸的中心。但如果香港淪落成與其他中國城市無異，港人不會是唯一一群受苦的人。

文章形容，現時是危急存亡之際，行政長官林鄭月娥一意孤行，但要回心轉意仍未太遲。從狹義而言，修例未能令她如願以償，因為台灣已表明不會接受以新修訂的《逃犯條例》引渡謀殺害疑犯陳同佳。2003年政府擱置23條立法，林鄭也應視此為先例，擱置修例。不過最終成功與否，仍取決於習近平。

世界各國亦能鼓勵林鄭擱置修例，而英國尤其有責任要提出。英國首相文翠珊指，修訂有潛在影響，但倫敦應該更明確表達修訂是錯誤的。而在中美貿易戰下，香港或成為大國衝突的焦點。美國政客已警告，修訂會危害香港的特別地位，但更好的方法是向北京施壓，或威脅要個別審理美國引渡到的個案。

（經濟學人）