阿曼灣風雲再起　分析認為未有確鑿證據難引發戰爭

兩艘運油輪周四（13日）於伊朗外海的阿曼灣遇襲，這是繼5月阿曼灣4艘油輪遭蓄意破壞後，再有油船在該海域遇襲。事發後，美國將責任歸咎於伊朗，而伊朗方面則表示否認其事，外界擔憂事件將導致中東緊張局勢升級。不過，有分析師指出，只要事件仍然有含糊不清的地方，這些襲擊不會成為開戰的理由。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四稱，基於情報分析、執行襲擊任務所需的專業水平、以及近期伊朗襲擊船隻的類似個案，認為事件為伊朗所為。伊朗方面則指出，最新的油輪襲擊事件可能是伊朗的敵人所精心策劃的陰謀，似乎意指美國的盟友沙特阿拉伯、阿聯酋或以色列；這些國家一直促請華盛頓對伊朗採取更加強硬的手段。

許多分析家認為西方國家已經趨向認同伊朗正是這些油輪襲擊事件的幕後黑手。分析認為「伊朗欲證明其撼動世界石油市場的能力」，「不過他們不會留下確鑿證據，以避免觸發美國的軍事報復」。英國皇家三軍研究所（RUSI）研究員沃特林（Jack Watling）則指出，「只要事件仍然存有含糊不清的地方，這些襲擊並不會觸發戰爭。」；「伊朗正在展現其能力，我們可以讓對手在衝突中付出很高的代價」。

國際獨立油船船東協會（INTERTANKO）主席保羅（Paolo d'Amico）表示，全球約30%的原油需經過阿曼灣及附近海域，如果該區域不再安全，將令整個西方世界的石油供應面臨風險。

（綜合報道）