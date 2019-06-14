【逃犯條例】英外相向林鄭表達關注　港六大宗教領袖籲對話

香港特區政府修訂《逃犯條例》引起國際關注。英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field）周四（13日）提到，外相侯俊偉（Jeremy Hunt）已直接向行政長官林鄭月娥表達關注。 梵蒂岡官方媒體也刊出香港六大宗教領袖的訪問，並發出聲明，「呼籲市民和政府平心靜氣，不可對立，有事要商量。」

侯俊偉周三（12日）發表聲明呼籲各方克制和平，並促請港府聆聽港人和國際社會的關注，用對話和實際行動保存香港的權利和自由，以及其高度自治。田銘祺指，侯俊偉已直接向林鄴反映關注。對於中國駐英大使劉曉明指《中英聯合聲明》已完成使命，田銘祺強烈反對，指《中英聯合聲明》具法律約束力，對中英仍然有效。

香港六宗教領袖座談會訪問梵蒂岡期間，在羅馬發表聯合聲明，提到市民大眾在合法情況下舉行遊行集會，應尊重他們向政府表達意見的權利。聲明也呼籲特區政府和市民大眾以克制、和平的方式尋求解決之道，並祈盼政府與市民大眾在不同的意見當中求同存異，以真誠態度溝通，相互理解，達致共識。

陪同前來的天主教香港教區榮休主教湯漢樞機也籲請尊重個人自由，反對暴力，鼓勵雙方坐下來交談，以求達成共識。

（綜合報道）