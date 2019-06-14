【逃犯條例】修訂《香港政策法》有何影響？　學者：失優惠待遇

香港政府修訂《逃犯條例》的爭議成為國際關注話題，美國共和黨有議員周四（13日）提出議案，要求修訂1992年通過的《美國—香港政策法》（United States–Hong Kong Policy Act，下稱香港政策法），引來港人關注。 一般百姓過往甚少理會《香港政策法》，事實上，它屬於美國對香港關係的一個「框架」，包括把香港視為有別於中國的地區。若然美國修訂此政策法，有本港學者擔心，香港日後在關稅等方面不會得到美國的優惠待遇。而香港政府則曾指，美國只會損人又損己。

1992年，香港當時還未回歸，美國國會希望訂立一個與回歸後香港關係的框架法案，促成《香港政策法》的出現。這法案的要點包括：

美國會尊重香港作為「獨立關稅區」及世貿會員的地位 美國會繼續尋求保持與擴大與香港的經濟及貿易聯繫，在經濟及貿易事宜如進口配額等方面，繼續把香港視為獨立地區 美國會繼續支持讓香港可得到受多邊出口統籌委員會（COCOM）規管的敏感科技 美國承認香港在1997年6月30日後發出的護照及旅遊證件，回歸不會影響香港人到美國的簽證申請 美國國務院須定期向國會提交有關香港情況的報告

經濟學者關焯照指，擔心一旦美國不再把香港視為獨立關稅區後，美國的盟友如英國、澳洲、新西蘭等會效法。 (資料圖片／文雪萍攝）

學者：失去關稅優惠待遇

本港經濟學者、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，按《香港政策法》，美國把香港視為獨立關稅區，讓香港擁有不同稅務優惠，若然法案修訂後，香港與其他中國內地城市沒有分別，便會失去這些優惠，尤其以香港本地製造的商品最先受到衝擊。

他表示，更擔心的是一旦美國不再把香港視為獨立關稅區後，美國的盟友如英國、澳洲、新西蘭等會效法，影響香港的國際地位，他形容這是「一環扣一環」。

現行根據《香港政策法》，美國承認香港護照，並會獨立對待香港居民去美國的簽證申請。若然修訂，關焯照表示，簽證問題同樣值得憂慮，他稱美國有可能會收緊審批香港人留學美國的簽證申請等。

《香港政策法》並有確保美國會繼續讓香港可接觸到受規管的敏感科技技術，若然法案修改後，美國有可能會限制高科技輸入香港。

林鄭月娥曾批評美國國會議員以雙重標準和有色眼鏡看待香港與中央關係。（視覺中國）

港府：美國將損人又損己

美國並非第一次提出修訂《香港政策法》，美國國會轄下的美中經濟與安全審查委員會（United States-China Economic and Security Review Commission）2018年底發表年度報告，就曾經建議審視香港的「獨立關稅區」地位。

香港特首林鄭月娥當時回應報告時，批評美國國會議員以雙重標準和有色眼鏡看待香港與中央關係，她指香港是美國全球最大貿易順差的經濟體，前一年的順差為345億元，取回對香港的政策會損害美國利益和「損人又損己」。

而中國外交部則曾多次重申，香港事務純屬中國內政，反對任何外國勢力試圖干涉香港事務。