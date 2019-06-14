【逃犯條例】外媒：港警用英製催淚彈　英政府拒發防暴盾出口證

香港周三（12日）的「反送中」示威演變成流血衝突，警方向示威者發射布袋彈、橡膠子彈、催淚煙等。英國傳媒報道，警方使用的其中一種催淚彈，屬英國公司製造的橡膠手擲式催淚彈，而有關催淚彈與網上瘋傳警員懷疑誤擲的「保溫瓶」外形相似。有反對武器貿易組織呼籲英國政府取消現有出口許可。 英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field）周四（13日）指出，英國政府4月曾拒絕向港府發防暴盾出口證；當局2018年7月曾向港府發出用作訓練用途的催淚手榴彈和催淚彈出口證，此後再無發出有關文件。

港警用英製催淚彈：圖為Chemring Group製的N225式橡膠手擲式催淚彈。（Chemring Group）

港警以英製催淚彈驅散示威者

英國《衞報》等多家媒體報道，本港警方周三驅散示威者時所用的手擲式催淚彈，屬英國公司Chemring Group生產，經英國政府批准出售的N225式橡膠手擲式催淚彈。該公司證實擁有香港出口許可證，但強調完全符合英國法規，又指無深入了解客戶最終如何使用有關產品。

警務處處長盧偉聰周四（13日）稱，整個行動中發放超過150枚催淚彈。本港網上流傳一條警方向記者丟出催淚彈，卻疑似誤掉隨身保溫瓶後撿回的影片，有眼利網民表示，懷疑有關物品並非保溫瓶，而是一枚未爆的催淚彈。翻查影片發現，有關「保溫瓶」的形狀，也與N225催淚彈相似。

港警用英製催淚彈：本港警方周三驅散示威者時所用的手擲式催淚彈，屬Chemring Group生產的N225式橡膠手擲式催淚彈。（Chemring Group）

港警用英製催淚彈：網上片段可見，警方向記者誤丟的「保溫瓶」，網民認為其外形與N225催淚彈相似。（網上影片截圖）

組織促英方重新審視許可

反對武器貿易組織CAAT指出，港府在2014年雨傘運動已使用英國製催淚彈驅散示威者，呼籲英國政府重新審視情況，取消所有現有出口許可。

國際特赦組織英國分會軍事、安全及警力裝備項目總監菲利斯普拉格（Oliver Feeley-Sprague）亦表示極度關注，促請英國政府避免再向港府供應可能打壓和平合法示威的人群管制裝備。

英國影子外相索恩伯里（Emily Thornberry）在下議院辯論指出，英國政府需徹底改革武器出口制度，強調英國的出口物品若被用於任何內部鎮壓抗議活動，這明顯違反武器出口許可證規定。

英國政府發言人表示，政府非常重視出口責任，所有出口到香港的武器都受到謹慎和持續的審查，若港府不再符合人權標準，當局會視乎具體情況撤銷出口許可證申請。

2019年6月12日，反對逃犯條例修訂的示威衝突中，警方多次近距離向人群施放催淚彈。（羅君豪攝）

英國曾拒出口防暴盾予港府

反對武器貿易組織CAAT數據指出，英國政府曾向港府批出幾個許可證，允許港府購入防暴盾、避彈衣及手擲式催淚彈等設備。當中包括2015年及2016年授予的兩份「開放許可證」，允許無限次交付催淚彈及控制人群彈藥，有效期為五年，意味有關許可證仍然有效。

英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field）周四（13日）回應議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）有關港警使用暴力的質詢時表示，英國政府2019年4月已拒絕向港府發出防暴盾出口證，但無透露原因。

田銘祺又指出，英國在2018年7月向港府發出手擲式催淚彈及催淚彈許可證，以讓警方作訓練之用，之後再無發出相關許可；對上次向本港發出橡膠子彈出口許可，已經是2015年7月。

（綜合報道）