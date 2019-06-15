【中美貿易戰】華府擬加徵中國貨關稅　USTR下周一起舉行聽證會

美國一些大企業將有機會就反對該國對餘下約3000億美國中國貨物加徵關稅表達意見。 美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）6月17日至25日召開公開聽證會，聽取零售商，生產商以及其他商戶意見。

外界預期屆時有320間公司派表出席及作證，包括Best Buy、New Balance以及TCL的美國分公司。

USTR的聲明指出，擬議的關稅稅率調升，是對中國在技術轉移、知識產權及創新等領域不公平行為的補充回應行動。USTR在新聞稿中指出，這是當局根據《1974年貿易法》第301條對中國啟動調查的結果。

部門聲明指出，公開聽證會結束後有1周的申訴期。這意味美國不會在7月2日前對中國貨品實施新一輪的關稅措施。

以下為舉行聽證會的時間（香港時間）：

周一（17日）晚上9時30分至周二（18日）上午6時 周二（18日）晚上9時30分至周三（19日）上午6時 周三（19日）晚上9時30分至周四（20日）上午6時 周四（20日）晚上9時30分至周五（21日）上午6時 周五（21日）晚上9時30分至周六（22日）上午6時 下周一（24日）晚上9時30分至下周二（25日）上午6時 下周二（25日）晚上9時30分至下周三（26日）上午4時

（綜合報道）