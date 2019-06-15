【中美貿易戰】特朗普：有否「習特會」不重要　信終會達成協議

撰文：鄭悅
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美國總統特朗普（Donald Trump）周五（14日）接受霍士新聞（Fox News）電話訪問時表示，中國國家主席習近平6月底是否出席日本二十國集團（G20）峰會並不重要，相信中美某個時刻會達成協議。
特朗普周五稱「如果習近平出席G20峰會，當然好」，「如果他不出席，美國每月正在從中國獲得數十億美元的關稅」。特朗普表示，「我們再看看」；「最終他們會與美國達成協議」。
特朗普同時稱，中國通過操縱匯率，抵銷美國對2,500億美元中國商品加徵的關稅。
特朗普多次表示於6月底G20峰會與習近平會晤，不過中國目前未確定相關會晤安排。特朗普周一（10日）曾稱，「如果習近平不出席G20峰會，他會對中國進口貨品加徵新一輪關稅。」
外界數月前普遍認為，中美首腦有望在G20峰會面中達成最終協議，然而這段期間發生不少事，6月底會面成果的預期已不如最初。路透社報道美國5月初指中國4月底對協議草案進行「系統性修改」，導致美國總統特朗普一氣之下在5月5日推文，稱有意對價值2000億美元商品課徵的關稅從10%調升至25%。此外中美第11輪貿易談判（5月9日至10日）亦在沒甚進展。美國亦如期對2,000億美元的中國貨品的關稅稅率提升至25%。
美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）的言論亦予人華府想降低外界對G20「習特會」預期的感覺。他周二（11日）在美國財經新聞台CNBC播出的訪問中表示，中美雙方不會在G20峰會期間達成最終協議，認為中美兩國元首會晤，可以為未來的協議奠定基礎。
（綜合報道）