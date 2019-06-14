多間美企要求特朗普免除對華高額關稅　全部遭拒

美國財經新聞台CNBC周四（13日）報道，美國貿易代表辦公室（USTR）拒絕了特斯拉（Tesla）、通用汽車（GM）、優步（UBER）方面對取消中國產零部件徵收25%關稅的要求。這被認為是特朗普（Donald Trump）政府在與中國的技術戰爭中嚴格禁止使用中國電動汽車領域技術的舉措。

報道稱，USTR自2018年對中國500億美元規模產品徵收25%關稅後，一直被眾多企業要求免稅。據悉，美國主要汽車企業及零部件供應商提交的數十份請願書全部被拒絕。

2019年3月29日，特斯拉、通用及Uber分別向USTR發出請願書，要求不要對中國產零部件徵收關稅。

特斯拉要求減免Model 3汽車中作為核心零部件的車載電腦及中心屏幕零部件的關稅，Uber提出免除電動踏板車及電動單車關稅的請願書。通用也提出對旗下電動車的數十個零件免除關稅的要求。

但USTR以上述產品是美國戰略中重要物資、且與「中國製造2025」或中國政府支持產業相關產品為由，拒絕了所有請求。

特斯拉向USTR提出減免Model 3型號汽車中作為核心零部件的車載電腦及中心屏幕零部件的關稅。（路透社）

路透社周四（13日）報道，這三家公司在發送給USTR的請願書中寫道，如果政府拒絕免除關稅的要求，美國經濟將遭受重創。

特斯拉在請願書中警告稱，對中國產零部件徵收關稅將進一步降低特斯拉的盈利能力，消費者將承受價格上漲帶來的經濟壓力。Uber也認為，在美國銷售的電動單車有96%產自中國，繼續對華徵收關稅將進一步「損害美國的競爭力和創新」。通用在提交的請願書中也稱，「部分零部件在中國以外地區無法購買，從中國轉移出生產工廠也將會花費巨額資金」。

此前，USTR拒絕了大型汽車企業沃爾沃、日產、菲亞特克萊斯特以及向特斯拉供應汽車零部件的塞仕軟件（SAS）提出減免中國產零部件關稅的請求。

雖然主要企業向美國政府提出免除約1.3萬個零部件關稅請求，但截至目前，已有7,000個零部件的免稅請求遭到拒絕。特朗普政府主張，中國企業因竊取美國技術或強制轉移美國知識產權獲利，美國政府不能允許這樣的事情繼續發生。

（綜合報道）