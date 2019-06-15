【逃犯條例】英外相侯俊偉：聆聽市民聲音　港府做得好

香港《逃犯條例》修訂引發爭議，大批市民周日（6月9日）上街遊行。遊行人士抗議立法會將在周三（12日）就修訂逃犯條例恢復二讀。周二晚至周三早上大批市民包圍立法會，最終爆發警民衝突。特首林鄭月娥周六（15日）宣布決定暫緩修例，重新諮詢。香港政府做出決定後，美國駐港澳總領事館及英國外交部先後發表意見。

Well done HK Government for heeding concerns of the brave citizens who have stood up for their human rights. Safeguarding the rights and freedoms in the Sino-British Joint Declaration is the best future for HK and Britain stands behind this legally-binding agreement. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) June 15, 2019

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周六傍晚在Twitter推文，表示歡迎香港政府暫停修例。他在推文中指出：「香港政府做得好，聆聽那些勇敢為其人權站出來的市民的憂慮。維護《中英聯合聲明》中載列的權利和自由，對香港來說是最好的未來。英國支持這項具有法律約束力的協議。」

英國外交部與候偉俊持續就香港修例做出反應。英國國會周一（10日）舉行緊急質詢，就有關問題要求英國政府回應。

部門周三更新給予國民的赴香港外遊建議，內容提到香港出現大型的政治示威活動，提醒旅客要保持警惕。同日較早時部門網站發布侯俊偉的聲明。他在示威發生後呼籲香港各界冷靜，促請香港政府聆聽外界對《逃犯條例》修訂的擔憂。他亦呼籲港府暫停現行操作並反思這些爭議措施。

英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺（Mark Field）周四（13日）提到，侯俊偉已直接向行政長官林鄭月娥表達關注。

（綜合報道）