彭博社：王岐山欲與彭斯通話遭拒　華府：中方未要求通話

美國傳媒報道美國總統特朗普（Donald Trump）為免激怒中國導致無法舉行「習特會」，推遲副總統彭斯（Mike Pence）批評中國的講話。報道亦指，國家副主席王岐山曾試圖與彭斯通話，但是美官方否認相關消息。

美國彭博社周六（15日）報道稱，彭斯原計劃於6月4日、即天安門事件30周年紀念日那天發表抨擊中國人權紀錄的講話，但遭到美國總統特朗普（Donald Trump）干預。

報道稱引述消息人士透露，特朗普推遲發表這篇講話，以免在本月底日本二十國集團（G20）峰會上可能與中國國家主席習近平會晤前惹怒北京。

此外，特朗普還推遲對中國生產監控產品公司的制裁，彭斯原計劃在講話中提到相關制裁。

報道稱，彭斯的這次講話暫時被重新安排於6月24日發表，也就是大阪G20峰會幾天前。但是由於北京釋出信號稱習近平有可能不會同意會晤，政府內部就彭斯該什麼時候以及用多強硬的口吻發表講話發生爭論。

消息人士說，特朗普不希望彭斯的講話或者對中國監控產品公司的制裁影響到他和習近平在G20上的會晤，特朗普希望這次會晤能夠讓貿易對話重回正軌。

另一方面，報道引述三名知情人士透露，彭斯講話推遲前，中國6月初曾嘗試利用彭斯作為對話者，通過安排美國副總統與中國副主席王岐山之間的通話，重啟貿易談判，美國拒絕了相關的請求。

不過彭斯的發言人法拉（Alyssa Farah）表示，彭斯和王之間沒有通話計劃，中國方面也沒有要求進行這樣的通話。

（彭博新聞）