特朗普舌戰拜登　「美國威脅」鬥「眼瞓鬼」

美國總統特朗普（Donald Trump）以及美國前副總統拜登（Joe Biden）周二（11日）同時於艾奧瓦州（Iowa）展開競選活動。這是2020年大選戰首次出現2名候選人同時在同一州造勢的現象。艾奧瓦州雖然人口僅佔全美的百分之一，卻是歷來反映美國大選的風向標。而拜登與特朗普兩人在造勢活動上皆不甘示弱，儘管雙方不是同台對壘，卻呈隔空互罵之態。 拜登稱「特朗普是美國存在的威脅」，特朗普則諷刺拜登是失敗者，「讓我想起了『狡詐的希拉里』（Crooked Hillary）」。

▲▲想看特朗普和拜登互片現場，即刻去片▲▲

艾奧瓦州，歷屆選戰的開端

艾奧瓦州可以說是美國大選的第一站，為歷屆大選首個舉行黨內初選的州份。特別的是，艾奧瓦州長期存有一個現象：自1972年開始，參選人只要勝出艾奧瓦州及新罕布殊爾，最終都獲得提名的機會。因此，候選人能否贏得艾奧瓦州，甚至被視為成為美國總統的先決條件。

地理位置上，艾奧瓦州位於美國中部，是美國的第二大農產州，素有「美國糧倉」之稱。而政治方面，艾奧瓦州一直是歷屆美國大選的關鍵搖擺州之一。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）於2008年以及2012年大選時皆贏得艾奧瓦州，雖然特朗普2016年大選時一舉拿下艾奧瓦州，但是如今，由於特朗普政府發動貿易戰，艾奧瓦州的農產業大受打擊，亦令此次艾奧瓦州的選情充滿變數。

美國前副總統拜登（Joe Biden）與艾奧瓦州的選民合照。（路透社）

「眼瞓鬼拜登」vs「美國的威脅」

特朗普離開白宮前往艾奧瓦州的途中就稱「拜登是個失敗者」。在艾奧瓦州的競選活動上，特朗普抨擊拜登是個「意志薄弱」的人，笑稱他是「眼瞓鬼拜登」（Sleepy Joe），指「如果拜登當上總統，美國就無法得到全世界的尊重。」「因為人們並不尊重拜登」。

拜登在艾奧瓦州的活動上則稱特朗普為美國的威脅，批評特朗普表現幼稚，否認「氣候變暖」現象，指責特朗普的關稅戰對美國的農業和製造業造成打擊。

「沒有哪個州比艾奧瓦州更了解關稅戰帶來的痛苦。」拜登稱，特朗普之所以停止向墨西哥施加關稅，是因為他意識到關稅戰將讓他失去密歇根州（Michigan）、俄亥俄州（Ohio）及艾奧瓦州。

特朗普發起的貿易戰對艾奧瓦州的農業造成打擊。（路透社）

貿易戰，美國農民之痛

對於艾奧瓦州的農民而言，貿易戰對他們的影響可謂首當其衝。

艾奧瓦州的粟米產量長期位列美國榜首，大豆產量居美國第二位，如今中美貿易戰升級，更成為艾奧瓦州農戶無法承受之重。特別是諸如德州（Texas）、俄克拉何馬州（Oklahoma）、堪薩斯州（Kansas）等遭受暴雨等極端天氣的州份，當地農民面對被摧毀的農作物時，則更加束手無策。

「我可以忍受短期的疼痛，以換取未來更好的市場條件」，來自艾奧瓦州的農民沃爾頓（Dave Walton）接受《華爾街日報》訪問時如是說，「但是如今，我們不僅感受疼痛，而是開始流血」。

來自印第安納州（Indiana）的選民金特里（Marla Gentry ）則表示，她並不相信特朗普知道關稅能夠如何影響經濟，諸如此類選民希望在2020年尋求改變。

（綜合報道）