【中美貿易戰】特朗普欲升級對華關稅　多間美企反對

美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）6月17日至25日召開公開聽證會，惟此前有多間美企紛紛表態反對，擔心若對華實施第四批關稅，將影響公司財務狀況。 其中，美國著名運動鞋品牌New Balance 2016年曾對總統特朗普（Donald Trump）強硬的貿易政策表示歡迎，但現在卻強烈反對特朗普最近發出升級對華關稅的威脅。New Balance稱，提議中的對華第四批關稅將對New Balance的整體財務健康狀況帶來風險。

美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）上周五（14日）發布新聞稿稱， 6月17日至25日將召開公開聽證會，就對華商品徵收新一輪關稅，聽取零售商、生產商以及其他商戶意見。

外界預期屆時有320間公司派代表出席及作證，包括服裝、玩具到煙花爆竹等各行業的企業，例如Best Buy、New Balance以及TCL的美國分公司等。

美國《華爾街日報》周日（16日）報道稱，在聽證會6月17日開始舉行前，美國貿易代表辦公室已經收到蜂擁而至的信件。美企紛紛表示，他們除了中國以外別無選擇。

美國有線新聞網絡（CNN）周日則報道指，在聽證會召開前夕，New Balance在寫給美國貿易代表辦公室的信中稱，提議中的對華第四批關稅將對公司的整體財務健康狀況帶來風險，將限制New Balance維護和再投資美國工廠的能力。

New Balance又在信中稱，特朗普的關稅政策無助於美企在國外面臨的挑戰。New Balance環球合規部門副總裁戈爾曼（Monica Gorman）表示，對從中國進口的鞋類零部件徵收懲罰性關稅，不會促進實現讓中國同意新貿易協議條款的目標，但此舉反將威脅New Balance繼續製造和投資美國製鞋廠的能力。預計戈爾曼將出席聽證會。

2016年特朗普當選後，New Balance公共事務副總裁布雷頓（Matt LeBretton）曾表示，特朗普當選美國總統，「事態正朝着正確的方向發展」。

（美國有線新聞網絡／華爾街日報）