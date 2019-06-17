每逢峰會前後會晤習近平　回顧金正恩4次訪華之旅

新華社周一（17日）報道，中國國家主席習近平應朝鮮領袖金正恩邀請，6月20日至21日對朝鮮進行國事訪問。這將習近平與金正恩今年來第2次會面，也是金正恩一年多來第5次與習近平會晤，趁機會在此讓我們回顧金正恩自2018年以來，過去的4次訪華情況。

金正恩2018年3月首次訪華是在離開後才公布消息，期間是因有人發現朝鮮的特別列車駛進北京，傳出他到訪的消息。（路透社）

2018年3月：上任以來首次出訪

金正恩自2011年掌權以來未曾外訪，至2018年3月突然出訪中國。當時正值朝鮮半島緊張局勢出現降温跡象之際，朝鮮年初向韓國伸出橄欖枝，共同參與平昌冬奧。金正恩在3月訪華，打破了當時一度盛行於的朝鮮「忽略中國論」。

當時有分析指出朝鮮在2017年的持續試射導彈及核試舉動激怒中國，朝鮮選擇在4月韓朝舉行峰會前訪問中國，既是要「安撫」中國，取得支持，以增加自己在朝韓、朝美接觸過程的籌碼。

金正恩第二次訪問中國選址大連，一度與國家主席習近平在大連海濱漫步。（新華社）

第二次訪華：美朝峰會前取得中國支持

金正恩在3月首次訪華後，在5月再度訪華，兩次訪問僅相隔40天，讓國際社會感到意外。

韓國總統文在寅在4月板門店峰會後，把金正恩有意與美國總統會面的口信傳遞特朗普，隨即獲得答應，美朝舉行歷史峰會的呼聲首度展開。當時分析金正恩選擇在5月訪華，是要在美朝正式舉行峰會前尋求中國支持。特別在美國表示無意短期內解除針對朝鮮制裁，朝鮮需要獲得中國的協助。

金正恩第三次訪華已不再是事後才公布消息，因此6月的到訪也可以說是金正恩首次「正式」訪問中國。（新華社）

第三次訪華：美朝峰會後「正式訪華」

美朝於新加坡舉行峰會後，金正恩在6月再度訪問中國。外界猜測金正恩是要向中方介紹特金會的情況，中方亦在會面中肯定美朝峰會的成果，並稱金正恩為「實現半島無核化、維護半島和平」作出了「積極努力」。

而與早前兩次的訪華不同，中國官方媒體在金正恩抵步當日就公布了消息，亦容許記者拍攝金正恩車隊，與前兩次均是金正恩離開後才公布消息不同，顯示金正恩訪華「不再秘密」，因此亦可視為是首次的正式官方訪問。

金正恩訪華：朝鮮領袖金正恩1月7日起應邀第四度訪華。圖為他與夫人李雪主。（路透社）

第四次訪華：為越南河內「特金會」鋪路

踏入2019年，金正恩1月7日再次訪華，這次是金正恩一年以來第4度訪華。韓國《韓民族日報》引述消息指出，金正恩此行是除為美朝第二次峰會取得中方支持及意見外，亦為朝鮮半島建立和平體制取得中方協助。

自板門店會面及文在寅訪問平壤後，雙方同意解除敵對狀態，互撤部分邊境哨站及地雷，朝鮮半島實現了自韓戰結束以來最和平的狀態。金正恩在新年賀詞時明確指出朝鮮半島正轉向和平，需要恆久的保體制，因此預想朝鮮有意取得中國協助。

（綜合報道）