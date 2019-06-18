約翰遜獲前競爭對手支持　膺選英保守黨魁聲勢增

英國前外相約翰遜（Boris Johnson）獲得前競爭對手的支持，稱他已差不多篤定勝出，將成為英國保守黨黨魁以及英國首相。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）在第一輪投票中僅獲得20票，他上周五（14日）宣布退出競選。他後來說約翰遜是領導該黨最佳人選。現時這場選舉只剩下6位候選人。

夏國賢周日（16日）在英國《泰晤士報》撰文寫道，「鮑里斯（約翰遜）已在進行一個規矩的競選活動，而他差不多肯定會成為我們下一任首相。」

除了夏國賢，另一位仍在賽場的對手、英國環境大臣高文浩（Michael Gove）周一接受英國廣播電台（BBC Radio）訪問時言談間也承認約翰遜在選舉中領先的地位。他說：「在這一刻，是的，當然，鮑里斯是領先者。」但他繼續指出，但約翰遜應該承受考驗，最後剩下兩名候選人競逐，如約翰遜是其中一人，「我們由第一天起已知道誰有能力當首相。」

高文浩表示，約翰遜有能力成為首相，但關鍵問題是誰在政府的履歷最好，以及誰對未來有最清晰的願景。

約翰遜在第一輪投票中，在313名議員手上拿到114票，拋離其他對手。外相侯俊偉（Jeremy Hunt）和高文浩分別以43票和37票位列第二及第三。

第二輪投票會周二（18日）舉行，在香港時間周三（19日）早上1時左右會有結果。任何得票數少於32票的候選人會被淘汰，如所有人都有多於32票，票數最少的一人會被淘汰。

（綜合報道）