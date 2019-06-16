約翰遜拒出席電視辯論捱批　終同意6月18日亮相

英國首相大熱人選約翰遜（Boris Johnson）拒絕出席當地時間周日（16日）晚上6時30分（香港時間周一早上1時30分）由第四頻道（Channel 4）舉行的電視辯論，惹來其餘候選人批評他避開公眾監察。在輿論壓力下，約翰遜答應出席周二（18日）由英國廣播公司（BBC）主持的辯論節目。

英國廣播公司報道，外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、環境大臣高文浩（Michael Gove）、內政大臣賈偉德（Sajid Javid）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）和前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）5名候選人，均敦促約翰遜參與每場電視辯論，認為他應該接受最充分的媒體審查。

施達偉表示，約翰遜應該向公眾解釋，如何帶領英國「脫歐」。侯俊偉則指摘約翰遜，認為他作為希望成為英國首相的人，卻避開傳媒。

約翰遜認為，現時需要一場理性的辯論。他稱，根據自己過去的觀察，當有許多候選人參與辯論時，情況可能會有些微「不和諧」（cacophonous），又認為觀眾過去3年已看過太多「自己人打自己人」的情況。他認為最好的辯論時機是周二（18日）舉行次輪投票後，由BBC舉行的辯論節目。

（英國廣播公司／衛報）