【英國脫歐】保守黨魁候選人電視辯論　同以擊敗脫歐黨為目標

英國執政保守黨周日（16日）舉行黨魁候選人電視辯論，當中英國脫歐問題成為焦點，出席的五位候選人都同意，新首相需要擊敗法拉奇（Nige: Farage）的英國脫歐黨（Brexit Party），帶領國家離開歐盟。

這場電視辯論由英國第四頻道（Channel 4）舉行，除了被視為首相大熱的前外相約翰遜（Boris Johnson）外，另外5位候選人包括環境大臣高文浩（Michael Gove）、外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、內政大臣賈偉德（Sajid Javid）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）、前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）。

約翰遜拒絕出席該辯論惹來其餘候選人批評他避開公眾監察。在輿論壓力下，約翰遜答應出席周二（18日）由英國廣播公司（BBC）主持的辯論節目。

施達偉表示，約翰遜應該向公眾解釋，如何帶領英國「脫歐」。侯俊偉則指摘約翰遜，認為他作為希望成為英國首相的人，卻避開傳媒。

約翰遜認為，現時需要一場理性的辯論。他稱，根據自己過去的觀察，當有許多候選人參與辯論時，情況可能會有些微「不和諧」（cacophonous），又認為觀眾過去3年已看過太多「自己人打自己人」的情況。他認為最好的辯論時機是周二（18日）舉行次輪投票後，由BBC舉行的辯論節目。

（路透社）