埃及首位民選總統穆爾西暴斃法庭　穆斯林兄弟會指政府策劃謀殺

埃及國營電視台周一（17日）報道，前總統穆爾西（Mohamed Mursi）同日到開羅法院出庭期間，發言後突然暈倒，其後證實身亡，終年67歲，現時未知死因。他生前所屬的穆斯林兄弟會指穆爾西的死是政府謀殺，並呼籲大批民眾上街出席他的喪禮。

埃及司法部門一名官員向美聯社透露，穆爾西出席一宗針對他涉嫌與巴勒斯坦哈馬斯（Hamas）武裝組織的官司時，在玻璃犯人欄內表示會披露「很多秘密」，但不久就暈倒。法院的聲明指當局已經即時將他送院救治，惟在當地時間下午4時50分證實不治。該聲明指，醫療報告指穆爾西身上沒有明顯傷痕。

他生前所屬的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）指，穆爾西生前長年被單獨囚禁在環境欠佳的監獄，而且當局禁止他與醫生及律師接觸，斷絕外界聯繫，因此批評政府「暗殺」他。

穆爾西是埃及首位民選總統，亦是當地最大的伊斯蘭組織穆斯林兄弟會的重要人物。他接任鐵腕統治埃及30年、最後被民眾推翻的前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak），穆斯林兄弟會更成為國會最大黨。不過穆爾西的總統任期只完成了一年，他在2013年被時任國防部長塞西（Abdel-Fattah el-Sisi）率領軍方發動政變推翻下台，而塞西在2014年上台至今。

他下台後涉及多宗官司，包括侮辱司法機構罪、於穆巴拉克任內參與大規模逃獄、間諜、洩露國家機密以及謀殺示威者的罪名。他臨終前正為涉嫌在2012年下令殺害示威者，以及涉嫌叛國而分別被判入獄20年和終身監禁。

而獲穆斯林兄弟會支持的中東國家卡塔爾，國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）就向穆爾西的家人向及埃及民眾致以慰問。土耳其總統埃爾多安則稱穆爾西是一位烈士。

（路透社）