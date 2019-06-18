【中美貿易戰】美對華加稅聽證會舉行　美企反對：無法脫離中國

美國擬對約3000億美元中國進口商品加徵關稅的聽證會於周一（17日）起，一連7天在華盛頓舉行。多個企業在聽證會上表示，他們別無選擇，只能在中國生產服裝、電子產品和其他消費品。

特朗普與其內閣高官聲稱，如果向中國加徵關稅，將加速企業從中國外遷。但數十名企業表示，由於其他地區缺乏技術和基建，在數年內把業務轉移到越南或其他國家並不可行。從鞋類、電子產品，到港口龍門起重機（port gantry cranes）等，中國在全球生產中佔主導地位。

美國服裝和鞋類協會（American Apparel and Footwear Association）主席黑爾芬拜因（Rick Helfenbein）表示，「那25%的關稅只會砸自己的腳」，「若我們能把更多生產線移出中國，我們會的，但我們一直未能做到。」

明尼蘇達州嬰兒製品企業Regalo主席弗蘭納里（Mark Flannery）表示，將生產轉移至越南的報價比目前中國的成本高出50%，而墨西哥的報價則更高：「目前除中國以外，還沒有一個國家製造金屬嬰兒門。」

運動鞋生產企業New Balance副主席戈爾曼（Monica Gorman）在聽證會上表示，關稅「將危及我們公司的整體財務健康，而這將反過來限制我們維持和再投資美國工廠的能力。」

（路透社）