【穆爾西之死】穆斯林兄弟會與政府積怨　再度置於放大鏡下

埃及首名民選總統穆爾西（Mohamed Mursi）周一（17日）在庭上突然暈倒，最終不治。埃及國營電視台稱穆爾西死於心臟病，但他所屬的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）卻指摘這是政府的謀殺。 穆斯林兄弟會自1928年成立以來，抗爭路線經過多次修正，惟多年來都是埃及軍方和政府眼中的頭號反對派，這次穆爾西之死的爭議，勢令組織對政府的積怨進一步加深。

穆斯林兄弟會由伊斯蘭學者暨教師班納（Hassan al-Banna）創立，原為提倡以伊斯蘭法律和提供社會服務，並期望擺脫殖民統治。後來部分成員以恐怖活動和暗殺作為抗爭手段，遭埃及政府強力鎮壓。兄弟會數以千計成員被捕，轉為地下組織，班納本人也遭秘密警察殺死。

埃及前總統穆爾西：穆爾西2012年1月成為埃及首名民選總統。（美聯社）

深耕細作反貪污 獲民眾支持

直至1970年代，埃及溫和派政府上場，特赦兄弟會領導層。其後空軍軍官穆巴拉克（Hosni Mubarak）發動軍事政變上台，於1984年承認兄弟會為宗教組織，但拒絕讓它們註冊成為政黨。兄弟會成員則以獨立參選人身份參與選舉，開啟從體制內改變社會的路線。

穆斯林兄弟會雖曾被指與恐怖組織蓋達組織（al-Qaeda）有聯繫，但隨組織放棄暴力路線，加上積極從事社會工作和反對貪污，獲得不少埃及民眾支持，兄弟會的同情者2005年更在議會中獲得五分之一議席。然而事隔5年，兄弟會支持者失去所有議席，組織譴責政府舞弊並杯葛選舉。

埃及前總統穆爾西：統治埃及長達30年的獨裁總統穆巴拉克在2011年的示威浪潮中下台，屬於穆斯林兄弟會的穆爾西接替他上台執政。（Getty Images）

穆爾西的短命政府

2011年初，「阿拉伯之春」的運動席捲北非，埃及國內持續示威，獨裁總統穆巴拉克武力鎮壓，惟最終不敵民意最終宣布下台，結束30年的統治。穆斯林兄弟會正式籌組政黨「自由與正義黨」（Freedom and Justice Party），並聯同其穆斯林盟友在2011年的選舉中大勝。早於1970末加入兄弟會的穆爾西成為埃及首名沒有軍方背景、信奉伊斯蘭教的民選總統。

惟穆爾西就任期間頻頻撤換軍方和司法部高層，任命伊斯蘭派系主導草擬新憲法的工作，很快就引起世俗派和傳統利益集團不滿，加上他忽略經濟政策，導致嚴重通貨膨脹，各地示威四起。結果他上任369日後，被時任國防部長塞西（Abdel Fattah al-Sisi）發動軍事政變推翻，其後被捕。

埃及前總統穆爾西：穆爾西被時任國防部長塞西發動軍事政變推翻，後者2014以約97%支持度當選總統。（法新社)

埃及政府「反擊」 肅清兄弟會支持者

2013年8月，穆爾西支持者舉行示威，佔據開羅長達一周，保安部隊駛進示威大本營武力清場。根據官方數字，這次行動單在12小時內便造成約700人死亡；大部分穆斯林兄弟會高層和數千名伊斯蘭反對派被捕，當中數百人被判死刑。

塞西2014年以高達96.9%得票率當選總統，兄弟會政黨分支遭解散，也被當局列為恐怖組織，做法甚至獲得美國撐腰。穆爾西則因間諜罪、逃獄和殺害示威者等罪名身陷囹圄；直至周一（17日），在一場有關他為巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）擔任間諜的審判中暴斃。

（綜合報道）