埃及電視台稱穆爾西死於心臟病　國際特赦組織促全面調查

埃及前總統穆爾西（Mohamed Mursi）周一（17日）出席聆訊期間，突然暈倒後死亡。埃及國營電視台報道稱穆爾西是死於心臟病，國際特赦組織發聲明，要求埃及當局給予全面兼透明的調查。

穆爾西周一出席一宗針對他涉嫌與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）接觸而引發的間諜指控聆訊時，突然在玻璃犯人欄暈倒。法院聲明稱當局已即時將他送院救治，惟在當地時間下午4時50分證實不治。

埃及國營電視台周二（18日）引述醫療報告指出，穆爾西是因突發心臟病逝世。報道亦稱穆爾西患有良性腫瘤，需長期接受醫療照料。

穆爾西生前所屬的穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）稱，穆爾西長期被單獨囚禁在環境欠佳的監獄，當局禁止他與醫生及律師接觸，斷絕外界聯繫，因此批評政府「暗殺」他。

另一方面，國際特赦組織亦對穆爾西突然死亡事件表示關注，組織發表聲明，要求埃及當局公正，徹底和透明地調查，包括他單獨監禁和與外界隔絕的指控。

穆爾西逝世：埃及前總統穆爾西（Mohamed Mursi）是阿拉伯歷史上第一個民選產生的總統，也是該國首位信仰伊斯蘭教的總統。他於2019年6月17日出席聆訊期間，突然暈倒後死亡。圖為他2013年1月30日到官邸會見德國總理默克爾（Angela Merkel）。（Getty Images）

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（綜合報道）