特朗普與習近平通電話　將於二十國集團峰會見面

距離日本大阪二十國集團（G20）峰會還有一個多星期，外界關注中國國家主席習近平會否與美國總統特朗普在峰會期間舉行會晤。 特朗普周二（18日）在Twitter發文指出，與習近平進行非常好的電話交談，並指二人會在G20期間會面。

特朗普指出，他與習近平進行非常好的電話交談，二人將會在下周的G20峰會會晤，中美談判團隊則會在兩國元首會晤前展開談判。中國官媒其後證實，習近平應約與特朗普通電話。

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

新華社周二晚報道國家主席習近平周二應約同美國總統特朗普通電話。

報道指特朗普表示，他期待着同習近平在二十國集團領導人大阪峰會期間再次會晤，就雙邊關係和中美共同關心的問題進行深入溝通。美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，儘早找到解決當前分歧的辦法。相信全世界都希望看到美中達成協議。

習近平指出，近一段時間來，中美關係遇到一些困難，這不符合雙方利益。中美合則兩利、鬥則俱傷。雙方應該按照中美達成的共識，在相互尊重、互惠互利基礎上，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。中美作為全球最大的兩個經濟體，要共同發揮引領作用，推動二十國集團大阪峰會達成積極成果，為全球市場注入信心和活力。

習近平表示願意同特朗普在峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。

他強調，在經貿問題上，雙方應通過平等對話解決問題，關鍵是要照顧彼此的合理關切。中國也希望美方公平對待中國企業。他同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。

G20習特會：美國包括特朗普與美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）分別在6月10日及6月14日分別就中國國家主席習近平可能不去6月底舉行的二十國集團大阪峰會發出警告。其中特朗普更是明言會立即調升中國貨進口美國的關稅。圖為2018年12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）舉行的「習特會」。中美代表共晉晚餐，開會長達兩個半小時。（路透社）

美多名官員預告「習特會」舉行

繼美國在5月突然向中國調高關稅後，中美貿易戰再度升温，外界期待中美雙方可在G20峰會達成協議。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）周日（16日）表示，不期望兩國領導人可在G20峰會上取得協議，但仍稱對雙方能達成某種共識感到樂觀。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日（16日）表示，特朗普會在「習特會」與習近平談及香港連場大型示威的情況。

習近平周四及周五（20至21日）會對朝鮮進行國事訪問，是習近平任國家主席後首次訪問朝鮮，也是第五次的「習金會」。韓聯社周二（18日）引述青瓦台消息人士報道，朝中對話有利促進朝鮮半島無核化對話。

（綜合報道）