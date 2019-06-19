美國署理防長沙納漢退出任命遴選　陸軍部長埃斯珀接任

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（18日）宣布，署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）以需要更多時間照顧家庭為由，決定退出國防部長人事任命遴選。陸軍部長埃斯珀（Mark Esper）會取代沙納漢的職務。
特朗普在Twitter宣布有關決定，並感謝沙納漢一直以來的工作，又相信埃斯珀可以勝任。
陸軍部長埃斯珀4月初於眾議院軍事委員會聽證會表示，中國是美國中遠期面對的最大安全威脅，他當時提到，中國集中精力投資開發尖端技術，包括人工智能、定向能和高超音速技術，而北京有系統盜竊智慧產權也使他們能比以往更廉價、更快速地研發軍事能力。
美國國防部長一職自馬蒂斯（Jim Mattis）在2018年底宣布辭職後一直懸空，馬蒂斯當時指自己與特朗普不和而決定離開，特朗普之後宣布由商界出身的沙納漢暫代對方職務，並於5月初正式提名沙納漢為防長。
沙納漢在2017年空降為副防長之前曾在波音公司（Boeing）任職30年，但從來未曾在美軍服務過，缺乏戰場經驗，也甚少外交及政府工作經驗。出任副防長期間，他主要負責國防部內部改革以及管理部門開支。
沙納漢是國防部內主張對華強硬派人士，有份撰寫馬蒂斯2018年發表的《國防戰略報告》（National Defense Strategy），報告中把中國列為競爭國。
....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月18日
（路透社）