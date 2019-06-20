【中美貿易戰】萊特希澤：將與劉鶴通話並於大阪會晤

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周三（19日）表示，將與中國國務院副總理劉鶴通電話，並將在二十國集團（G20）峰會的中美首腦會談舉行前，與財長姆努欽（Steven Mnuchin）一同會晤劉鶴。萊特希澤指，目前不清楚正式貿易談判何時重啟，但華府願意與北京進行磋商。

萊特希澤在眾議院籌款委員會（Ways and Means Committee）舉行的聽證會上指，將在「接下來的一天半」與劉鶴通電話，預計將在兩國元首舉行會晤前，和姆努欽一道，在大阪與劉鶴舉行會晤。

萊特希澤說，達成某種成功的協議符合美中兩國的利益。特朗普曾經表示，如果能為美國爭取到偉大的協議，他肯定希望兩國達成協議。 萊特希澤表示，目前美中談判只是「停止」（stopped），但並沒有「中斷」（broken off）。

萊特希澤作證時說，目前不清楚美中正式貿易談判何時重啟，但是美國「當然願意」與中國進行磋商。萊特希澤說：「當然，我們準備好與中國接觸。」

萊特希澤同時指出，希望確保解決兩國之間的「不平衡」問題。他表示，美國與中國有着「非常不平衡的」關係，「我們面臨着未來就業的風險」。他續指，「我們在談話，我們要會面，你知道，我們有和你以及其他成員一樣的目標。如果我們能夠以改善這種關係、保持美國競爭優勢的方式解決這些問題，我們就有義務這麼做，希望我們能達到這一點。」