社科院長謝伏瞻《人民日報》撰文：美國挑起經貿摩擦

中國社會科學院院長謝伏瞻周四（13日）在《人民日報》撰文，以《美國製造經貿摩擦無理無據》為題，指中國保護知識產權的成績有目共睹，美國所謂中國「強制技術轉讓」和「竊取美國技術」的指摘根本站不住腳。

謝伏瞻指出，美國對華貿易逆差是全球價值鏈分工以及由此形成的供應鏈和產業鏈佈局的反映，是其自身宏觀經濟政策失衡的結果。中美經貿合作本質上是互利雙贏的，所謂「美國吃虧論」不符合實際。對美國來說，中美經貿合作不僅有助於其取得貿易和投資增長等靜態收益，還會帶來經濟增長和產業升級的動態收益。

文章提到，中國科技進步主要源於自主創新，2011年以來，中國的發明專利申請量連續8年居全球第一。美國所謂中國「強制技術轉讓」和「竊取美國技術」的指摘根本站不住腳。

評論指，中國保護智慧財產權、維護公平競爭市場秩序的成績有目共睹。在深入推進創新發展的同時，中國不斷加大智慧財產權保護力度，相繼出台或修訂商標法、專利法、著作權法、促進科技成果轉化法、物權法等法律法規，並加入幾乎所有主要的智慧財產權國際公約。

文章亦形容，中國是世界貿易組織成員中的優等生，中國在2010年就已全部履行加入世貿組織承諾。本屆美國政府上台後，卻突然改「口風」，推翻往屆美國政府的評估結果，指摘中國不履行加入世貿組織承諾。謝伏瞻認為，本屆美國政府的評價罔顧事實、毫無依據，根本不是客觀評估，而是基於某種政治需要。

謝伏瞻強調，和平、發展、合作、共贏是時代潮流，美國挑起經貿摩擦是違背時代潮流之舉，遭到中美兩國人民以及世界各國人民的堅決反對。

（人民日報）