特朗普：伊朗或錯誤擊落美軍無人機

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（20日）表示，伊朗可能錯誤擊落美軍的無人偵察機，言論比同日較早時於Twitter留言指德黑蘭「犯下大錯」明顯溫和。

特朗普周四在白宮與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會面時向傳媒表示，認為事件可能由伊朗將領或官員犯錯而成。他指如果該偵察機上有機員，情況就會完全不同。雖然特朗普的言論似乎為事件降溫，他強調美國不會容忍伊朗的行為。

路透社引述消息人士報道，美國參眾兩院領袖、三軍將領及情報部門負責官員當地時間周四下午到白宮就事件聽取匯報。

美軍一架RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人機周四在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的國際領空，遭伊朗地對空導彈擊落，不過伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）則稱美軍無人機侵入領空，於是南部沿海霍爾木茲甘省（Hormozgan）將它擊落。

四艘運油輪在阿聯酋富查伊拉港（ Fujairah Port ）對開水域受襲，伊朗被指是幕後黑手。（路透社）

中東局勢自美國2018年5月宣布退出《伊朗核協議》後轉趨緊張，近月更明顯升溫，兩艘運油輪上周四（13日）於伊朗外海的阿曼灣遇襲，這是繼5月阿曼灣有4艘油輪遭蓄意破壞後，再有油船在該海域遇襲。美國周一（17日）宣布，以防衛目的為由，再向中東地區派遣1000兵力，以應對來自伊朗的威脅。

雖然美國退出有關協議，歐盟周四發表聲明指，法國、德國、英國、中國、俄羅斯及伊朗高層官員會在下周五（28日）維也納舉行會議，商討挽救核協議方法。

（綜合報道）