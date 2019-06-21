中美貿易談判代表最快25日大阪會面

二十國集團（G20）峰會下周五至周六（28日至29日）於日本大阪舉行，期間中國國家主席習近平和美國總統特朗普將會面，討論中美貿易糾紛。有報道指，中美談判代表最快下周二（25日）在大阪會面，事前亦有可能透過通話進行協調。

這將會是自5月10日在美國華盛頓舉行的中美第十一輪貿易談判破裂後，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表部代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將時隔6周再次會晤。

習近平和特朗普周二（18日）曾通話，並宣布即將在大阪G20峰會上舉行會晤，兩國政府也正式確認為首腦會晤進行準備的工作小組也將展開接觸。

萊特希澤於周三（19日）表示，將在「接下來的一天半」與劉鶴通電話，並宣布「將在特朗普和習近平舉行會晤前，先同劉鶴在大阪見面」。但萊特希澤並未提到具體的會晤日期，也表示目前還不能透露何時重啟談判。

韓國《亞洲經濟》周五（21日）報道，目前的情況與2018年12月阿根廷G20峰會的情況十分相似，在中美持續激烈貿易戰幾個月後，兩國首腦就貿易問題舉行會晤，並最終達成貿易戰停戰90天協定的成果。

渣打集團負責中國事務的經濟學家丁爽認為，中美在此前的11次協商中對90%的問題達成協定，並強調稱，為了解決餘下的分歧，需要更多的政治意志而非時間。