伊朗公布擊落美軍無人機細節

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）周四（20日）再次發表聲明，反駁美軍稱被擊落的無人機未進入伊朗領空的說法，並公布事件細節。

聲明指出，被擊落的美軍RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人機由波斯灣（Persian Gulf）南部的基地起飛，機上電子偵察設備處於開機狀態，往伊朗方向飛行，包括到鄰近巴基斯坦邊境的南部港口城市查赫巴哈爾（Chahbahar）執行偵察任務。無人機途中進入霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近的伊朗領空，伊朗防空系統於當地時間清晨4時05分左右將無人機擊落。

伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）強調，被擊落的無人機進入伊朗領土，並且危害伊朗的國家安全。他又指，無意與任何國家開戰，但已為戰爭做好準備。

伊朗駐聯合國代表拉萬希（Majid Takht Ravanchi）去信聯合國秘書長和安全理事會指，美軍無人機侵略伊朗領空，德黑蘭決心捍衛海陸空領域，並批評美國違反國際法和聯合國憲章。

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（20日）曾發布Twitter直指「伊朗犯下巨大錯誤」。不過，特朗普當天晚些時候在白宮面向傳媒時表示，認為事件可能由伊朗將領或官員犯錯而成，言論比Twitter上的發文較為溫和。

（綜合報道）