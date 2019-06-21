美媒：特朗普曾批准攻擊伊朗　突然叫停

隨着伊朗被指在上周四（13日）攻擊兩艘油輪，以及伊朗稱周四（20日）在領空擊落美軍無人機、美國總統特朗普斥責德黑蘭政府犯下大錯後，區內局勢有進一步升溫之勢。美媒報道，特朗普當晚一度批准美軍對伊朗一些目標發動攻擊，但突然叫停。

美國《紐約時報》周五（21日）報道=，特朗普曾批准攻擊伊朗一些目標，包括雷達以及導彈陣地。多名有份參與其中以及聽過簡報的華府高級行政官員說，軍方及外交官員預期在當地時間晚上7時（香港時間今晨7時）會發動襲擊。

一名高級官員稱，行動在進行早期取消。官員稱當時美國戰機已在空中、艦艇亦已就位，後來上級發來的指令卻是暫停行動。

該報報道，暫時未清楚這個決定是否只是緣於特朗普改變主意，或是政府因物流或策略問題而改變方向所致。

暫時仍未清楚美國對伊朗的攻擊會否執行。

美國白宮被記者問及是否計劃發動攻擊時拒絕評論，國防部的官員也是同樣反應。

該報報道，沒有政府官員要求《紐約時報》暫擱發佈報導。

美軍一架RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人機周四在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的國際領空，遭伊朗地對空導彈擊落，不過伊朗伊斯蘭革命衞隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）則稱美軍無人機侵入領空，於是南部沿海霍爾木茲甘省（Hormozgan）將它擊落。

（紐約時報）