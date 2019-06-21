美國禁航空公司客機飛越伊朗控制空域

伊朗宣稱擊落美軍無人機後，兩國關係進一步惡化。美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）周四（20日）發出緊急命令，禁止美國的航空公司客機飛越伊朗控制空域，包括霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和阿曼灣（Gulf of Oman）。

聯邦航空局指，根據航班追蹤資料顯示，伊朗擊落美軍無人機時，最近的民航客機位於事發地點45海里以內，並提到有大量民航客機於區內運作。當局表示，對局勢升溫感到憂慮，並關注伊朗在國際領空使用長距離導彈事前很少或並無發出警告。

美國發出的禁令不適用於其他國家的航空公司，但向航空公司提供指引的OPSGROUP表示，全球的航空公司均會考慮到有關因素。組織指，自馬航MH17客機事件起，所有國家都依賴美國、英國、法國和德國提出空域風險警告，而現時民航客機於伊朗南部遭襲擊的威脅是實在的。

聯邦航空局發出禁令前，美國聯合航空（United Airlines）進行安全評估後，率先宣布停飛來往新澤西州（New Jersey）紐華克（Newark）和印度孟買（Mumbai）、途中會飛越伊朗領空的航班。公司表示未知何時復飛。

（路透社）