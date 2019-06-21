港人巴基斯坦攀山死亡　軍方直升機已運走遺體

巴基斯坦3名官員周四（20日）指出，一個搜救隊已發現上周在該國北部失蹤的登山客屍體，他們是來自中國大陸以及香港的攀山人士。

一位匿名官員表示，兩名死者在嚴寒中死去。他們周四被發現伏屍在利里戈冰川（Liligo glacier）。兩死者分別名是Li Haoxin Chen和Ka Kit Ng，其中一名來自中國香港。軍方直升機在周三及周四將兩具遺體運走。

當地政府周二（18日）曾計劃出動直升機進行搜救，但由於天氣過於惡劣，以及雲霧過多，導致行動被迫暫停。救援行動在周四繼續。

經營登山團的公司當時已差不多確定失蹤者無法在那個高度生存。負責營運登山團的Ishaq Ali引述留守在大本營的港人隊員表示，看來山上5200米處發生雪崩，擊中兩名登山客。

兩名中國登山者是在攀登巴基斯坦北部吉爾吉特—伯爾蒂斯坦地區（Gilgit-Baltistan）一座海拔6410米的山峰時失去聯絡。自上周五（14日）起，兩人已失蹤逾6天。

當地一官員透露，在兩名登山客未有如期返回，一名駐守在大本營的隊員周一（17日）發出求救信號。軍方隨後派出直升機救出這名來自香港的登山隊成員。這隊員最後與同伴取得聯繫的日期是上周五。