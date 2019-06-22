特朗普稱一旦與德黑蘭開戰　伊朗將被「消滅」

特朗普周五（21日）承認自己最後一刻叫停空襲伊朗行動，並指自己不急於即時報復。 他同日接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示，不想和伊朗開戰，但警告如果爆發衝突會導致伊朗被消滅。他又指美國對談判持開放態度，但不允許伊朗發展核武。

特朗普周五接受全國廣播公司節目《Meet The Press》訪問表示，他不想與伊朗開戰，但如果發生，這將是「你前所未見的消滅（obliteration）。」

他跟德黑蘭政府的談判是沒有預設條件的：「你（伊朗）不能有核武，而如果你想談它，好，否認你可一段長時間活在崩潰的經濟之中。」

他重申其稍早前在Twitter的發文內容，指美軍當時的攻擊計劃「已準備就緒，但需得到我同意」，但當他得知行動會導致伊朗150人死亡後就認為，為了一架無人機而令150人死亡並不符合比例。他又否認有報道指當時美國戰機已在空中就位。

特朗普周五（21日）在Twitter指出，伊朗擊落一架美軍無人機後，美軍當晚已準備就緒針對3個目標報復，但他在行動10分鐘前叫停。特朗普強調他不急於即時報復，又指會對德黑蘭政府實施更多制裁，並重申「伊朗絕不能擁有核武器，不能反對美國，也不能反對世界」。

（綜合報道）