600美企致信特朗普支持對中國加稅

在美國就向中國加徵關稅問題舉行聽證會期間，600間美國企業在一封日期為6月21日的聯署信中，表示支持美國總統特朗普（Donald Trump）的決定。這些支持美國對華加徵關稅的企業多半是與中國商品構成直接競爭關係的企業。

美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）6月17日至25日召開公開聽證會，聽取零售商，生產商以及其他商戶意見。Nike及Adidas等173間鞋生產商5月20日發表聯署公開信，促請總統特朗普立即停止對中國生產的鞋加徵關稅。

美國每日來電網站（Daily Caller）在聽證會舉行前取得一封600多家美國公司周五（21日）聯署的信件，收件人是美國總統特朗普（Donald Trump）。信中內容寫道，該等公司支持政府對中國商品加徵關稅。

美國貿易遊說團體繁榮美國聯盟（Coalition for a Prosperous America）首席經濟師費里（Jeff Ferry）在聽證會上提交這聯署信。從信中可看到，簽署企業大多為美國中小型製造商。

費里表示，「我們支持你堅定不移地對抗大型跨國公司，因為這些公司採用中國的低成本勞工，出賣了美國工人。」信中寫道他們支持特朗普採取行動的兩個重要原因，在於美國在就業及國家安全方面，需要強大的製造業，另外他們認為中國在違反人權方面表現是全球最差。他們要求美國在討論對中國收緊財務控制時，這成為其中一個議題。

（Daily Caller）