國家郵政局長：FedEx嚴重違反國家快遞業法規

中央廣播電視總台央視周日（6月2日）播出採訪國家郵政局局長馬軍勝的報道。他就美國聯邦快遞（FedEx）把華為包裹運美事件發表評論，稱任何快遞企業都必須遵守中國法律法規，不得損害中國企業和用戶的合法權益。

馬軍勝表示，部門收到用戶投訴，美國聯邦快遞公司在沒有徵得用戶同意的情況下、也在沒有事先對用戶告知的前提下，擅自將快件轉寄他地，沒按約定的地址進行投遞，嚴重違反國家快遞業的法規，也嚴重損害了用戶合法權益。所以國家有關部門決定進行立案調查。

他說部門對聯邦快遞公司立案調查，有利於維護我們國家快遞市場秩序，也有利於維護國家企業和用戶的合法權益，有利於確保國家郵政通信安全和經濟安全。

路透社5月28日報道，聯邦快遞把兩件自日本寄送中國的包裹轉運至美國，並試圖把兩件由越南寄往亞洲辦公室的包裹轉送到美國。華為稱包裹內容均是文件，而非技術產品。按華為資料，兩件來自日本的包裹分別在5月19及20日寄出前往中國，但在23日卻因不明理由抵達了美國田納西州的孟菲斯（Memphis）。華為之後指對事件感到驚訝及擔憂，現正檢討與FedEx合作關係。

聯邦快遞5月28日在微博發文道歉。FedEx發言人多納休（Maury Donahue）回應指出，這4個包裹是因為誤寄才轉送美國，只是個別事件。發言人稱已與客戶直接聯絡，確保包裹送抵目的地，同時強調並非受到第三方要求改變寄送地點。

（國家郵政局網站／央視）