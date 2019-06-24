蓬佩奧出訪沙特阿聯酋　稱願與伊朗無條件談判　

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日（23日）宣布，他會就伊朗問題出訪沙特阿拉伯和阿聯酋，並強調華府願意在無前提下與德黑蘭政府談判，以緩和中東緊張局勢。

蓬佩奧表示，美國準備在沒有前提下與伊朗談判，又稱伊朗能準確地知道如何找到他們。他表示，相信當伊朗接觸華府的一刻，雙方將能夠展開對話。

美國近期在中東地區動作頻頻，除了幾乎與伊朗擦槍走火外，華府亦公布了一項涉款500億美元（約3900億港元）的「和平促進繁榮」全球投資基金計劃概要，目標是促進巴勒斯坦等地的經濟。白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）周二（25日）起赴巴林（Bahrain）解說，惟巴勒斯坦已對此表明反對。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）參觀約旦谷地（Jordan Valley）時表示，會對美國的計劃持開放態度，又稱不明白為何巴勒斯坦在聆聽計畫內容前就已反對計劃。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）上周一（17日）報道，伊朗情報部長阿拉維（Mahmoud Alavi）與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的高級官員已達成共識，以應對美國中東和平計劃的危機。

（綜合報道）