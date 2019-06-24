文在寅G20聚焦朝鮮半島　與中俄等國領袖討論朝核議題

日本大阪將在本周五（28日）一連兩天舉行二十國集團（G20）峰會，韓國總統文在寅將會出席。韓國多個傳媒報道，文在寅將在峰會集中提及朝鮮半島問題，並與各國元首磋商有關議題，期望打破目前僵局。

板門店韓國一方在5月1日重開，供遊客前往參觀。（Getty Images）

《韓國時報》報道，文在寅將在周四（27日）前往日本，並在峰會上與國家主席習近平、俄羅斯總統普京會面。文在寅期後會在周六（29日）回國，迎接訪韓的美國總統特朗普。

報道引述青瓦台消息指，文在寅將在會面中圍繞朝鮮半島無核化主題討論。鑑於金正恩最近先後與普京與習近平會面，分析指文在寅希望從中探究金正恩的意思。而在文在寅與特朗普的會面中，文在寅將推動美朝舉行第三次會談。

《韓國經濟新聞社》形容這是朝鮮半島和平的重要一周，能短時間內正面接觸多名朝核六方會談的成員機會難得。

雖然外界有質疑文在寅扮演美朝中間人角色的成效，青瓦台表示文在寅亦是美朝間有效的消息傳遞人，同時聲稱文在寅其實早已知道特朗普送金正恩信件的事情。

目前未知文在寅會否在舉行G20會談前，與朝鮮一方先行接觸。

日韓很可能不在G20舉行會談

另一方面，日韓因二戰強徵勞工案等問題關係，日方對兩國能否在G20舉行會談反應冷淡。安倍周日（23日）接受讀賣電視台訪問時，表示G20峰會的日程忙碌，暗示着未有時間與文在寅舉行峰會。但韓國《朝鮮日報》引述日本政府消息人士指出，兩人仍有機會在會場內趁會面相互握手的機會，進行對話。

（綜合報道）