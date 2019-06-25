可口可樂蒙牛聯合贊助奧運　簽約至2032年　估值30億美元

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，IOC）周一（24日）宣布，中國蒙牛乳業和可口可樂（Coca-Cola）簽署合約，成為奧運全球的飲料和奶製品聯合贊助商，合約期由2021年起至2032年。兩間公司未有披露合約金額，有報道估計合約價值30億美元（約234億港元）。

可口可樂於1928年首次成為奧運贊助商，公司現時的合約2020年到期，而與蒙牛新簽署合約將橫跨6屆奧運會，令可口可樂成為奧運史上最長期的贊助商。公司行政總裁昆西（James Quincey）指，公司已看到擴大飲料類別中乳品業務的機會，將會與蒙牛攜手合作，同時發展自己的市場計劃。

蒙牛行政總裁盧敏放形容，這份歷史性的聯合贊助協議，以及公司的全球擴張計劃，有助推廣蒙牛對品質和安全長久以的持守的價值。他續指，這是對公司國際戰略的重要一步，亦很榮幸能夠有機會向全球顧客，建立對中國食品和飲品正面的聲譽。

蒙牛是繼普利司通、豐田和阿里巴巴後，最新成為奧運贊助商的亞洲公司，反映地區在全球商業中的影響力愈來愈大。

內地乳業另一巨頭伊利上周四（20日）發出公開聲明，舉報蒙牛於周日（23日）的奧林匹克日，宣布與可口可樂以「飲料」名義聯合贊助國際奧委會，繞過北京冬奧組委，誤導消費者以為蒙牛是奧運「奶製品」合作夥伴。聲明形容蒙牛做法不僅破壞市場規則和冬奧大局，甚至是「挾洋自重」、置國家大局於不顧。

（路透社）