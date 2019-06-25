【G20大阪峰會】安倍晉三表現如何　將影響7月參議院選舉

二十國集團（G20）峰會本周五、六（28、29日）在日本大阪舉行，對於東道主日本首相安倍晉三而言，是這兩日會是他從政的重要時刻。 今次不但是日本首次舉行G20峰會；峰會後的7月當地更會舉行參議院選舉。這意味安倍在峰會的表現將會影響他與執政自民黨在選舉中的人氣，所以對安倍來說，這次峰會是只許成功，不許失敗。

G20峰會冀有成果

G20峰會除了圍繞全球經貿投資、貿易戰、海洋塑膠垃圾、數據安全等問題外，安倍亦決心在峰會做出成績，倡議在峰會中談及世界貿易組織（WTO）改革，以及「自由數據流通」（DFFT）等問題。

分析相信安倍希望通過促進自由貿易及創新，實現全球經濟增長，並處理其他全球問題。不過這並不容易，由於成員國都「各懷鬼胎」，加上中美貿易緊張局勢，以及英國脫歐等問題，外界懷疑二十國集團要就多邊貿易以至其他問題達成強有力的共識，有一定困難。

雙邊會談成關鍵

全球亦關注峰會期間舉行的重要雙邊會談，無疑，峰會已經被「習特會」搶去注目的頭條位置，惟國際社會對此抱謹慎樂觀態度。相反，安倍在峰會上的表現，反而更值得觀望。

外界預料安倍亦會與中國國家主席習近平，美國總統特朗普、以及俄羅斯總統普京等領袖舉行雙邊會晤，討論貿易、外交，以至北方四島（俄稱南千島群島）等領土問題。這些問題直接影響日本的經濟及民生，外界相信將會是評定安倍表現的重要成績單。

（綜合報道）