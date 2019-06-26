如美國遭受襲擊　特朗普揚言徹底毀滅伊朗部份地區

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美國周一（24日）對伊朗實施新一輪制裁，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）周二（25日）反斥白宮是「智障」。美國總統特朗普回應指，如果伊朗發動任何與美國相關的襲擊，將徹底毀滅伊朗部份地區。

特朗普在社交媒體發文指，任何伊朗對美國有關的的攻擊，將遭遇強大且難以抵擋的力量，並指在部份地區，難以抵擋代表徹底毀滅。

特朗普又在白宮向記者表示，不論伊朗想做什麼，自己都已經準備好。他形容，德黑蘭的經濟陷入困境，情況可以迅速且簡單地改變，但必須消除來自領導層的敵意。他表示，希望伊朗領導人繼續執掌政權，但期望對方與華府和平展開對話。

魯哈尼周二在國營電視台電視直播中表示，華府對哈梅內伊的制裁將會失敗，因為哈梅內伊在國外沒有資產。魯哈尼又指美國的新一輪制裁反映白宮是「智障」，德黑蘭對此並不恐懼。

特朗普周一簽署行政命令，制裁伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）及多名高層官員。特朗普表示，哈梅內伊對於伊朗政權的「敵對行為」擁有最終責任，又稱制裁是回應伊朗擊落美軍的無人機。他稱，新一輪的制裁將阻止哈梅內伊及其辦公室，以及其親信獲取財政支援。

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（路透社）

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