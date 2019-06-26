如美國遭受襲擊　特朗普揚言徹底毀滅伊朗部份地區

美國周一（24日）對伊朗實施新一輪制裁，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）周二（25日）反斥白宮是「智障」。美國總統特朗普回應指，如果伊朗發動任何與美國相關的襲擊，將徹底毀滅伊朗部份地區。

特朗普在社交媒體發文指，任何伊朗對美國有關的的攻擊，將遭遇強大且難以抵擋的力量，並指在部份地區，難以抵擋代表徹底毀滅。

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019

特朗普又在白宮向記者表示，不論伊朗想做什麼，自己都已經準備好。他形容，德黑蘭的經濟陷入困境，情況可以迅速且簡單地改變，但必須消除來自領導層的敵意。他表示，希望伊朗領導人繼續執掌政權，但期望對方與華府和平展開對話。

魯哈尼周二在國營電視台電視直播中表示，華府對哈梅內伊的制裁將會失敗，因為哈梅內伊在國外沒有資產。魯哈尼又指美國的新一輪制裁反映白宮是「智障」，德黑蘭對此並不恐懼。

特朗普周一簽署行政命令，制裁伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）及多名高層官員。特朗普表示，哈梅內伊對於伊朗政權的「敵對行為」擁有最終責任，又稱制裁是回應伊朗擊落美軍的無人機。他稱，新一輪的制裁將阻止哈梅內伊及其辦公室，以及其親信獲取財政支援。

（路透社）