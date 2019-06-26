美國海關與邊境保護局署理局長請辭

美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）周二（25日）宣布，署理局長桑德斯（John Sanders）提出請辭，並將於下周五（7月5日）正式離任。桑德斯的離職，適逢有移民收容設施被揭發環境惡劣，也是國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）「大地震」後三個月內再有高層人事變動。

海關與邊境保護局德州克林特（Clint）一間收容移民兒童的安置中心，被揭發收容人數爆滿、衛生環境惡劣。有律師上周表示，中心安置超過300名兒童，部分已入住收容中心數周，期間無足夠的食物和水。當局周二指，大部份兒童周一（24日）轉往其他設施後，有約100多人被送返克林特的安置中心，因為擠迫情況已舒緩。

路透社引述不願具名的海關與邊境保護局官員指，當局承認不想拘留兒童，因為建造設施的目的並不在此。他表示，兒童每日都有三餐供應，亦有小食如墨西哥捲餅、拉麵、燕麥片和果汁，並最少可以三日沐浴一次。

隨團探訪克林特收容設施的人權觀察（Human Rights Watch）研究員朗（Clara Long）說：「在我面前的3歲孩子，頭髮雜亂並乾咳着，穿着骯髒的長褲，雙眼因為疲累而幾乎睜不開。過去三周，他在美國海關與邊境保護局鐵牢籠和小房間中唯一的監護人……是他11歲的哥哥。」她又指，收容中心的兒童表示，他們無法定期洗澡、洗衣服。有些人甚至說，別說一連數周都沒沐浴過，連個肥皂都沒有。

（路透社／中央社）