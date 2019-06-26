沾血女嬰遭遺棄路邊　獲救全因肺活量大

美國喬治亞州（Georgia）福賽斯縣（Forsyth County）有居民聽到嬰兒哭聲不斷，於是報警。結果警方6月6日在路邊發現一名棄嬰，當時女嬰仍沾有血跡，甚至仍連着臍帶，估計出生不久就被遺棄。過了數周後，仍未有人認領棄嬰，警方周二（25日）發布發現女嬰時的影片，希望民眾提供有用的線索。

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福賽斯縣警長弗里曼（Ron Freeman）6月7日召開記者會指，警方前一天晚上接報，有居民聽到嬰兒哭聲不斷，並當晚10時左右，於路邊發現一名被遺棄的女嬰。棄嬰由膠袋包裹，身上沾有血跡，臍帶仍未剪掉，相信出生後數小時後就被遺棄。

警方周二發布發現女嬰時的影片。在影片中，能夠清楚聽到女嬰的哭聲。警員小心翼翼將女嬰從膠袋拿上來，並用毛毯包裹她的身體。女嬰也乖巧地用小手捉住救援人員的手指。

女嬰之後送往醫院，其後醫護人員決定稱呼女嬰為因迪亞（India）。女嬰目前情況穩定，由喬治亞州兒童與家庭服務局負責照顧。

弗里曼指，根據喬治亞州法律，母親可以於生產後30天內把初生嬰兒送到醫院、警局或相關機構，只要交給他人照顧就不會遭定罪。他希望大眾可以提供線索，尋找因迪亞的身世，了解她是如何被遺棄。

（綜合報道）